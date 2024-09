Qui finira sur le podium en Ligue 1 selon les bookmakers ?

Le PSG avec l’OM mais aussi Monaco, c’est le scénario des bookmakers pour le podium final en Ligue 1.

Qualificatif les saisons de la Ligue des champions, le podium en Ligue 1 est un objectif pour tous les clubs à gros budgets, tant pour l’enjeu financier que vaut une présence en C1, que l’intérêt sportif d’une place d’honneur au tableau final. Cette saison 2024-2025 la course promet d’être palpitante jusqu’au bout.

Le PSG sur le podium final, un scénario inéluctable chez les bookmakers

Ce podium, il ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain. Voilà 13 ans, depuis la saison 2010-2011, que le PSG l’a toujours occupé et cela devrait durer encore au moins cet exercice, à en croire les prédictions des bookmakers à ce sujet. Que le champion de France boucle son championnat sur le podium paie 1,05 fois la mise. C’est dire si le scénario paraît inéluctable.

L’OM et l’AS Monaco en ballotage favorable derrière le champion en titre

Derrière par contre, c’est plus ouvert. L’OM et l’AS Monaco sont en ballotage favorable ce samedi, à la même cote moyenne de 2 contre un. Ils devancent le RC Lens, à 2,75, le LOSC, à 3,25 et un tir groupé comprenant l’OL, l’OGC Nice et le Stade Rennais, à 7.