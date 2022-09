Quels sont les sponsors de la Ligue des champions et jusqu’à quand sont-ils signés ?

Les sponsors de la Ligue des champions sont sept, cette saison 2022-2023.

Vous n’allez pas les manquer, à la télé à chaque coupure du programme et partout ailleurs, dans les stades ou les zones de conférences de presse. Quoi ? Les sponsors de la Ligue des champions, qui débute cette semaine. L’UEFA, à l’organisation de l’événement, en compte sept. Mais le secteur vient d’être mis à mal par le contexte international. On va y revenir.

Sept sponsors associés à la Ligue des Champions…

Heineken et Mastercard sont les plus iconiques des sept, car il sont associés à la Coupe aux grandes oreilles, depuis le siècle dernier (1994). Et à l’échéance de 2024, comme pour toutes les autres marques actuellement contractualisées. Le brasseur néerlandais et le spécialiste américain des cartes de crédits boucleront alors un cycle de trente ans de partenariat. Playstation en est un autre historique, présent depuis 1997, tandis que les quatre autres sont venus plus tard ; Pepsico en 2015, Just Eat Takeaway.com et Fedex en 2021, et Oppo en 2022.

… Mais un énorme perdu en cours de route

Le sponsoring de la Ligue des champions, disait-on précédemment, a été ébranlé par la guerre en Ukraine et la rupture des relations avec Gazprom, alors un autre partenaire historique et un soutien financier important, de l’ordre des 40 M€ annuels. Pour remplacer le groupe gazier russe, l’UEFA avait trouvé accord, avec la plateforme crypto.com. Un deal à 100 millions d’euros par an, sur cinq saisons et « l’accord le plus avancé jamais négocié par l’UEFA », écrit Sportbusiness.com, jusqu’à renoncement du sponsor, pour des questions de droits de licences et d’exploitation, en certains territoires, dont la France.