Quand Ibrahimovic parade à Milan avec son nouveau monstre à 2 M€

Un bain de foule en Ferrari pour Zlatan Ibrahimovic. – @Autogespot

Déjà, de base, Zlatan Ibrahimovic concentre toutes les attentions sur sa seule personne. Quand en plus il se déplace au volant de l’un des bolides les plus exclusifs du monde, la foule se presse encore plus grande à sa hauteur, pour le voir parader. C’est ce qu’il s’est passé à Milan et que rapporte le média spécialisé Autogespot ; images de la manoeuvre à l’appui. Elles montrent l’attaquant suédois de l’AC Milan, déambulant dans les rues, à bord de sa dernière Ferrari.

Ibrahimovic parade à Milan à bord de sa Ferrari Daytona SP3

Pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit d’une Ferrari Daytona SP3. Il l’a acheté au mois d’octobre dernier, pour célébrer son anniversaire, comme il en a pris l’habitude, ces dernières années : en s’offrant une nouvelle voiture sportive ; Ferrari ou Porsche. C’est sa troisième Ferrari consécutive, après la SF90 Stradale de ses 40 ans, et la plus exclusive Monza SP2, élue supercar de l’année 2018.

Un monstre de 840 chevaux qui vaut près de 2 millions d’euros

Cette Ferrari Daytona SP3 est dans la continuité de cette dernière SP2. Déjà sur le prix, l’une comme l’autre avoisinent les 2 millions d’euros à leur sortie. La Daytona SP3 n’existe qu’en 599 exemplaires, elle s’inspire de la Ferrari 330 P3/4 des années 60. Sous son capot ronronne un moteur V12 de 840 chevaux qui autorise des performances hors normes : un 0 à 100 km/h en 2,85 secondes, 7,4 secondes pour le 200 et une vitesse de pointe qui dépasse les 340 km/h. Véloce et puissant, un bolide somme toute à l’image de son propriétaire, Zlatan Ibrahimovic.