PSG: Xavi Simons signe un nouveau contrat premium et ce n’est pas avec le Paris SG

Et un sponsor de plus pour Xavi Simons.

A nouveau prêté sans option d’achat au RB Leipzig, Xavi Simons fait régulièrement l’actualité à son sujet. Jeune élément offensif de 21 ans programmé à devenir une star du ballon rond, il sort d’un Euro en Allemagne convaincant qui lui vaut l’intérêt de grosses cylindrées européennes. L’international néerlandais est aussi un joueur particulièrement bankable auprès des marques.

Courtisé des clubs et des marques le milieu offensif du PSG

C’est que suivi par plus de 6 millions d’abonnés sur le seul réseau social Instagram, il a par conséquent l’intérêt des commanditaires du football. Et c’est à ce sujet qu’il est cette fin de semaine concerné, car il vient de rejoindre l’écurie des athlètes de la marque Red Bull en tant qu’ambassadeur. Pour l’annoncer, c’est évidemment via Instagram qu’il l’a fait.

Nouvelle tête d’affiche Red Bull avec Neymar, Sergio Ramos ou Depay

« Merci pour la surprise, heureux de rejoindre la famille Red Bull », écrit-il en légende d’une séquence promotionnelle dans laquelle l’accueille d’autres têtes d’affiche individuelles de la boisson énergisante : ses anciens coéquipiers parisiens, Neymar et Sergio Ramos ou son compatriote chez les Oranjes, Memphis Depay. Outre Red Bull, Xavi Simons compte d’autres collaboration avec Puma, son équipementier qu’il a rejoint en 2023, ou encore le géant de l’électroménager, Oled.