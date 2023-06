PSG: Vague de désabonnements sur Instagram après le départ de Messi

Si Lionel Messi ne joue plus au PSG, beaucoup de followers ne s’intéressent plus au club de la capitale.

Le retour de bâton pourrait-on dire, avec le départ officialisé de Lionel Messi, du PSG au terme de son contrat à la fin de ce mois. Quand il a rejoint le club de la capitale française en provenance du FC Barcelone, l’Argentin a considérablement dopé les réseaux sociaux de son nouveau club. A l’époque, le journal Le Parisien avançait le chiffre de 20 millions de followers supplémentaires gagnés sur Instagram par le Paris SG, grâce à son joueur.

Plus de 600 000 followers quittent la page Instagram du PSG

Mais l’inverse existe également. Au lendemain de l’annonce de son départ, plus de 800 000 abonnés de ce même compte Instagram en sont repartis. C’est ce qu’a remarqué un utilisateur de Reddit, en prenant pour base les données de la plateforme spécialisée Social Blade. Samedi, dans la foulée du communiqué publié par le Paris Saint-Germain annonçant le départ du champion du monde argentin, la page PSG sur Instagram a perdu plus de 472 000 followers. Et la saignée s’est poursuivie ce dimanche.

Lionel Messi 2e personnalité la plus suivie dans le monde derrière Ronaldo

Nous même à Sportune avons pu constater qu’après 18h00 ce dimanche, ils étaient moins le seuil en deçà des 69,1 millions avait été franchi, contre 70 millions au commencement du week-end. C’est que sur le réseau social d’images, Leo Messi ainsi qu’il est nommé à plus d’un PSG dans chaque jambe. Ou, traduit par les chiffres, 467 millions d’abonnés (il est la 2e personnalité la plus suivie au monde après CR7) et le record de l’image la plus likée de l’histoire, avec le cliché le montrant en train de porter le trophée du Mondial au Qatar qu’il venait de gagner.