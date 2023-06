Le PSG confirme son départ, les réactions de Messi et Al-Khelaïfi

Lionel Messi va disputer, ce samedi soir, son dernier match avec le PSG.

« Je remercie le club, la ville de Paris et ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir ». C’est par ces mots, dans le communiqué publié ce samedi par le PSG, que Lionel Messi officialise son départ du club, à la fin de cet exercice, après deux saisons passées dans la capitale française.

Départ confirmé du PSG pour Lionel Messi

« Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris, renchérit le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi. Voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge et Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir. »

Des débuts effectués à la fin du mois d’août 2021

L’Argentin a fait ses débuts en Ligue 1 le 29 août 2021, lors d’un match contre Reims. En 74 matchs, il a marqué 32 buts, dont son premier en Ligue des Champions contre Manchester City le 28 septembre 2021, et a délivré 35 passes décisives pour le Paris Saint-Germain. Il a remporté le championnat de France dès sa première saison à Paris et a également reçu le Ballon d’Or, son septième trophée de ce type au cours de sa carrière.

Des titres gagnés avec le PSG et un Mondial sous le maillot de l’Argentine

En plus de ses performances avec le Paris Saint-Germain, Messi a également été couronné champion de la Coupe du Monde FIFA 2022 avec l’équipe nationale argentine. Il a marqué 16 buts en 31 matchs de Ligue 1 et a été le meilleur passeur du championnat, avec 16 passes décisives, se rapprochant du record détenu par son compatriote Angel Di Maria (18). Le Paris Saint-Germain se félicite d’avoir eu le meilleur joueur de tous les temps dans ses rangs et souhaite à Messi beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.