Rudy Gobert. L’évolution de son salaire en carrière NBA

A 3é ans, Rudy Gobert vient de signer trois ans de plus et 110 M$ au total avec sa franchise de Minnesota.

Le pivot français Rudy Gobert n’a pas seulement marqué la NBA par ses performances défensives remarquables. En onze saisons dans la ligue américaine, le triple meilleur défenseur de l’année a également connu une progression salariale spectaculaire, reflétant son ascension sportive.

Arrivé discrètement en 2013 aux Utah Jazz avec un salaire annuel de 1,07 million de dollars (992 000 €), le Français a vu sa rémunération exploser à partir de la saison 2017-2018. Cette augmentation significative fait suite à sa première sélection All-Star et à son titre de meilleur défenseur de l’année, le propulsant à plus de 21 millions de dollars annuels (19,5 M€).

Un nouveau contrat à 110 M$ pour Rudy Gobert avec les Wolves

Son transfert aux Minnesota Timberwolves en 2022 a encore accéléré cette progression. Pour la saison 2023-2024, Gobert perçoit son plus gros salaire en carrière avec 41 millions de dollars (38 M€), soit près de 40 fois son salaire rookie. Au total, le natif de Saint-Quentin aura accumulé plus de 217 millions de dollars (201 M€) sur l’ensemble de sa carrière NBA (qui font plus de 244 M$ à l’ajout de l’inflation).

Et ce n’est pas fini puisqu’il vient tout juste de parapher une prolongation sur trois ans avec les Wolves, en contrepartie d’un nouveau contrat à 110 millions de dollars au global. L’international français est cette saison le 15e joueur le mieux payé de la NBA et le premier du contingent des Bleus.

L’évolution du salaire de Rudy Gobert en carrière NBA