OM : Quel est le salaire d'Aymeric Laporte avec Al-Nassr ?

Aymeric Laporte plaît à l’OM qui le garde dans ses petits papiers pour l’été prochain.

Certes à l’arrivée, les pistes ne se concrétisent pas toujours. Mais force est de constater que l’Olympique de Marseille affiche un regain d’ambition et ne fait plus aucun complexe sur le marché des transferts, même face à des joueurs jusqu’alors supposés intouchables. Adrien Rabiot en est un parfait exemple de réussite.

L’OM s’est renseigné sur Aymeric Laporte

Cet hiver, le club phocéen est resté fidèle à sa devise « Droit au but », L’Equipe révèle des noms de joueurs pistés sur ce marché de janvier, dont l’attaquant anglais Marcus Rashford ou en défense Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Aymeric Laporte (Al-Nassr), deux joueurs partis poursuivre leur carrière en Arabie Saoudite. Et deux profils possiblement intéressés mais difficile à libérer de leurs contrats.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Nassr

Pour Laporte, la piste ne serait pas close pour l’été. Mais le contrat du joueur de 30 ans dépasse l’ordinaire du vestiaire phocéen, à savoir que le défenseur franco-espagnol, champion d’Europe avec la Roja l’été dernier a signé un contrat sur trois ans, qui lui vaut d’approcher un salaire annuel de 8 millions d’euros. Des émoluments qui pourraient devenir compatible avec les finances de l’OM, si le club retrouve la Ligue des champions et si cette fois, Laporte prime le challenge sportif au financier ce qui n’est pas toujours le cas, des joueurs en exil en Saudi Pro League.