PSG: Une paire de Air Jordan avec le maillot third

La nouvelle Air Jordan 1 Low Paris Saint-Germain reprend les codes du maillot third.

C’est presque devenu une habitude et cette fois-ci encore, pour accompagner la révélation du nouveau maillot third du PSG, pour la saison 2024-2025, Nike a produit une paire de sneakers associée. En l’espèce, une version Air Jordan, du nom de code Air Jordan 1 Low Paris Saint-Germain, pour coller à la production du maillot estampillé de la division Jordan Brand.

Une Air Jordan 1 Low Paris Saint-Germain assortie au maillot third

Forcément teintée de rose, puisque c’est la couleur dominante de la nouvelle tunique parisienne, cette AJ1 Low incorpore les codes du club qu’elle représente : ses couleurs du maillot, le rose en dégradé de rouge et le noir, ainsi que le logo du PSG doublement présent sur la languette et la semelle intérieure et elle est vendue avec un porte clé Paris Saint-Germain écrit en cercle à l’intérieur duquel, s’ajoute le Jumpman de l’équipementier.

Cette Air Jordan 1 Low Paris Saint-Germain est en pré-commande sur le site ecommerce de la marque Nike, elle sera vendue au prix de 159,99 euros. D’après les informations communiquées à la sortie du maillot, deux autres paires de chaussures devraient être incluses dans la collection sans que l’on en connaisse encore les détails.