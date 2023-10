PSG: Une marque de literie pour nouveau fournisseur officiel

Le PSG a signé avec Emma un partenariat de fournisseur du nouveau campus à Poissy.

Le Paris Saint-Germain annonce ce jeudi un partenariat avec Emma, une marque de literie allemande. Dans le cadre de ce partenariat, Emma fournira l’intégralité des lits et matelas des espaces formation du campus PSG, situé à Poissy.

Emma va fournir le campus du PSG en matelas

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du club de la capitale de proposer à ses jeunes joueurs et joueuses les meilleures conditions possibles pour leur développement. Le sommeil est un élément clé de la performance sportive, et Emma s’engage à fournir des produits de qualité qui permettront aux jeunes talents du PSG de récupérer au mieux après leurs entraînements et leurs matches.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Emma comme partenaire de notre nouveau centre d’entraînement et de formation à Poissy », se réjouit Marc Armstrong, Chief Revenue Officer du PSG. « Nous partageons une même exigence d’excellence et de performance. » « Je suis très fier de ce partenariat avec le centre de formation du PSG », renchérit Caio Abibe, Directeur d’Emma France. « Chez Emma, nous concevons des produits qui sont utilisés la nuit, mais ce qui nous anime surtout c’est qu’ils fassent toute la différence pendant la journée, pour être au mieux de sa forme et de son potentiel pour performer sur le terrain. »

Entrée des futurs aspirants footballeurs au 1er janvier prochain

Le partenariat entre le PSG et Emma se matérialisera véritablement à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle les jeunes joueurs et joueuses du centre de formation s’installeront dans le nouveau Campus grand de 13 000m² et abritant 150 lits. Pour autant de matelas à fournir.