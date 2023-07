PSG: Une chaussure de running assortie au nouveau maillot extérieur

Le PSG se lançant dans le running, a dévoilé une paire assortie à son nouveau maillot extérieur.

Le Paris Saint-Germain et Nike ont annoncé le lancement d’une édition spéciale de la chaussure Nike Air Zoom Pegasus 40, pour accompagner la sortie du maillot extérieur 2023-2024, dévoilé ce dimanche matin, en marge de la première We Run Paris, la nouvelle course à pied organisée par le club. Une fois n’est pas coutume, c’est donc autour d’une paire dédiée à la pratique du running que Nike a décliné un maillot du Paris Saint-Germain.

Nike accompagne le maillot away du PSG d’une paire Pegasus

D’une couleur navy (bleu) et white (blanc), teintée de rouge sur le garant. Le logo du club champion de France habille cette version capsule de la Pegasus. La pire se veut « légère et confortable », selon les caractéristiques que lui donne la marque Nike qui la produit, elle est taillée pour tous les types de coureurs, du simple joggeur occasionnel au marathonien pur et dur. Disponible à la vente sur la plateforme en ligne du Paris Saint-Germain et le site de l’équipementier Nike, cette Pegasus x PSG est vendue au prix approximatif de 155 euros. A compter de ce mardi 4 juillet.