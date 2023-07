PSG: Avec Mbappé, Neymar et Verratti, le nouveau maillot extérieur dévoilé

Le PSG a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2023-24.

Le Paris Saint-Germain et Nike ont présenté ce dimanche matin le nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024, en marge de la première édition de la course We Run Paris. Plusieurs personnalités issues des univers du running et du football, telles que Caster Semenya, Ladji Doucouré et Zoumana Camara, ont porté le maillot parisien sur la ligne de départ. De manière plus remarquable, Kylian Mbappé, Neymar ou Verratti, trois joueurs annoncés comme possiblement sur le départ, ont contribué à la campagne promotionnelle de sortie.

Une promotion qui inclut Mabppé, Verratti et Neymar

Le maillot extérieur parisien revisite les couleurs traditionnelles. Il incorpore un effet de prisme qui fusionne les traditionnels rouge et bleu parisiens en une bande colorée, en contraste avec le blanc en couleur dominante. L’écusson du Paris Saint-Germain associe les couleurs ordinaires à des symboles de Paris, tels que la Tour Eiffel et la Fleur de Lys. Ce maillot est équipé de la technologie Nike Dri-fit, son respirant assure l’évaporation de la transpiration.

Le maillot extérieur du PSG s’accompagne d’une Pegasus

La sortie de ce maillot s’accompagne d’une paire de chaussures modèle Pegasus x PSF. Toutes ces pièces sont dès à présent disponibles sur les espaces digitaux du Paris Saint-Germain et de son équipementier Nike.