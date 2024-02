PSG: Un étude pour mesurer l’impact économique du départ de Mbappé

Le départ de Kylian Mbappé aura des conséquences sportives mais aussi économiques sur le PSG.

Le départ imminent de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain suscite une étude menée par le cabinet de conseil en stratégie Circle Strategy, mettant en lumière l’impact économique du joueur tant sur le terrain que sur les revenus du club. Elle révèle que le contrat de Mbappé avec le PSG, sept fois supérieur à celui d’un joueur moyen, a généré un retour sur investissement considérable.

Un salaire élevé mais des revenus conséquents rapportés au PSG

Entre 2017 et 2024, l’attaquant du club aurait apporté un bénéfice net de +38 millions d’euros, alors qu’un joueur moyen aurait enregistré une perte de -18 millions d’euros sur la même période. Cette contribution significative s’observe à travers divers secteurs, notamment les ventes de maillots (+40%), la billetterie (+67%), et les droits de diffusion (+80 millions d’euros).

Par communiqué Jean-Marc Liduena, Directeur Général de Circle Strategy, souligne l’ampleur de l’impact économique de Mbappé : « Personne n’a encore totalement mesuré l’impact du départ de Kylian Mbappé du PSG. L’étude indépendante menée par Circle Strategy démontre que KM7 a eu un impact économique sans précédent pour le PSG, pour la Ligue 1, et même pour la France. Son méga-contrat avec le PSG a été très rentable, avec près de 40 millions d’euros de création de valeur nette. »

Kylian Mbappé a aussi stimulé la progression du club sur les réseaux sociaux

Sous l’ère MK7, de 2017 à 2024, les revenus du PSG ont explosé, augmentant de 175%. La valorisation du club a grimpé de 841 millions à 4 210 millions d’euros, illustrant l’impact économique hors norme de Kylian Mbappé. En tant qu’ambassadeur mondial de la marque PSG, Mbappé a également joué un rôle crucial dans le rayonnement international du club. Sa présence sur les réseaux sociaux, avec 1,7 fois plus de followers sur Instagram que le PSG lui-même, et l’augmentation de l’intérêt pour le club lors des compétitions majeures, attestent de sa contribution à la renommée mondiale du PSG.

« MBappé est une véritable étoile filante qui est passée à Paris mais qui s’envole hélas vers d’autres cieux. Le PSG vaut aujourd’hui 4 milliards d’euros, grâce à MBappé notamment, et doit impérativement trouver un nouveau modèle économique sous peine de ne plus pouvoir rêver plus grand. Sans KM7, cela semble difficile, et les actionnaires du PSG doivent sans cesse se demander : ¿Kylian, por qué te vas? », ajoute Jean-Marc Liduena.

Le PSG se trouve donc à un carrefour économique crucial, devant repenser sa stratégie financière pour maintenir sa croissance sans la présence de la superstar Mbappé.