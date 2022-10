PSG: Un 100e match consécutif à guichets fermés

Le Parc des Princes sera plein, ce samedi pour la visite de Troyes. Comme toujours depuis près de cinq ans.

C’est la preuve de deux choses : la première, que l’engouement pour le PSG ne se dément pas, il y a toujours foule pour venir voir les stars sur le terrain. L’autre est que le club est résolument à l’étroit entre les murs de son stade Parc des Princes, d’une capacité commerciale de 47 929 places. Voilà les conclusions à tirer du chiffre communiqué par le champion de France en titre : il va jouer ce week-end, un 100e match consécutif à guichets fermés.

4,7 M de spectateurs sont venus voir le PSG au Parc depuis 2017

Ce sera demain samedi, à 17h, face à l’ESTAC Troyes en Ligue 1 et comme tous les matchs précédemment joués à domicile, depuis la saison 2017-2018. Plus de cinq ans donc, que les joueurs du Paris Saint-Germain font le plein quand ils se produisent. Sur toutes ces années, ils ont réuni près de 4,7 millions de spectateurs. « Ce 100e match à guichets fermés au Parc des Princes illustre la ferveur de nos supporters derrière le club. D’où qu’ils viennent, qu’ils soient abonnés ou non, tous ont leur place au Parc des Princes et contribuent à écrire l’histoire des Rouge & Bleu. C’est aussi une consécration du travail de l’ensemble des personnes qui permettent à nos supporters de vivre une expérience à la hauteur de leur engagement pour le club », détaille le directeur de la billetterie et des hospitalités, Nicolas Arndt.

La réception de l’ESTAc, l’occasion de célébrer la 100e

Le PSG, précise le club, est l’équipe, « qui connait le plus haut taux de réabonnement en France, avec cette saison près de 97,6% de renouvellements d’abonnements ». Pour fêter cette centième il a produit un clip avec ses fans, partagé sur les réseaux sociaux autour du hashtag événementiel, #EN100BLE.