PSG: Sans la couleur rouge, les images prédictives du maillot domicile 2025-26

A gauche la prédiction du prochain maillot domicile du PSG, à droite le leak de la veste qui sera portée avec.

Un maillot sans la couleur rouge pour la première fois de l’histoire du club, c’est ce que Nike préparerait pour la saison 2025-2026 du PSG à domicile, selon les premières indiscrétions. Sans rouge et en hommage à la Tour Eiffel, comme l’est cette saison le modèle extérieur (lequel devrait d’ailleurs rester le même ; ça aussi ce serait une première).

Un maillot domicile du PSG inspiré de la tour Eiffel

Partant de ces éléments prédictifs, le graphiste à grhaer9 sur le réseau X a imaginé de premières images du modèle à venir au bénéfice des hommes de Luis Enrique. Le fond est bleu marine (« Midnight Navy ») en couleur dominante, le blanc est en secondaire pour marquer les sponsors et la Virgule de l’équipementier américain.

Le design repose sur l’image de la veste associée à la collection des produits prévus pour accompagner ce maillot. C’est un clin d’oeil à l’architecture en croix spécifique de la Tour Eiffel, le monument le plus emblématique de Paris et l’un des plus visités chaque année dans le monde.