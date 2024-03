PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de João Neves sur le mercato

João Neves, un jeune talent bientôt sur la pelouse du Parc des Princes ?

Talent jeune et prometteur du football portugais, João Neves ne manquera pas de prétendants à l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts. Et le Benfica aura du mal à la conserver. Le PSG compterait parmi les nombreux prétendants au recrutement du milieu axial de 19 ans. Qui dit bataille pour le joueur, dit cote sur le marché qui flambe. Dans le cas du natif de Tavira dans l’Algrave, elle est très incertaine.

João Neves a du monde pour le suivre dont le PSG

Car le joueur progresse vite et sa valorisation sur le mercato également. Pour Transfermarkt, il approche les 45 millions d’euros, mais du côté de l’Observatoire du football CIES, l’estimation est à plus du double, présentement de 95,5 millions d’euros. Il y a un an, sa cote sur Transfermarkt n’était que de 2,5 millions d’euros. Preuve de la dimension prise soudainement par le milieu récupérateur.

Un poulain de l’agent Jorge Mendes

Il y a beaucoup d’années à compenser au contrat du joueur, qui a été prolongé l’été dernier jusqu’au terme du mois de juin 2028. Depuis son extension de bail, João Neves avoisine un salaire au million d’euros brut. Le jeune homme a l’agence Gestifute de Jorge Mendes pour le conseiller.