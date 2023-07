PSG: Salaire, contrat, ce que le Real Madrid proposerait à Kylian Mbappé

C’est probablement le dossier le plus chaud de l’été du football international, que celui de Kylian Mbappé et de sa situation contractuelle avec le PSG. Pour la résumer succinctement, il ne reste qu’un an au bail du capitaine de l’équipe de France, qui ne souhaite pas lever l’option d’une saison supplémentaire, mais aller au bout de son bail. Quand son club entend le céder sur ce mercato, pour ne pas le laisser partir libre sans rien gagner en retour.

Voilà donc l’épineux problème avec, pour acteur peut-être clé de ce dossier, le Real Madrid où l’attaquant rêve un jour d’évoluer. Le club merengue est en position favorable il a les cartes en main pour décider à son avantage s’il agit dès cet été, ou patiente jusqu’au terme du prochain exercice. Présentement, l’offre contractuelle du Real Madrid s’étale sur les cinq prochaines saisons, avec une année de plus en option, selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira.

A cela, s’y ajoute le salaire, estimé proche de 50 millions d’euros net annuels, moins les primes additionnelles, individuelles ou collectives. Avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avoisine l’équivalent, donné à près de 66 millions d’euros ici en brut annuels. Le joueur de 24 ans serait dans le collectif madrilène, comma à Paris, le joueur le mieux payé de l’équipe.

#RealMadrid are working to try to sign Kylian #Mbappé from #PSG. If he doesn’t extend the contract, Paris will sell him in the next days. Madrid have offered to the forward a 5-years contract with option for a further year. Ready a salary around €50M/year + bonuses. #transfers https://t.co/R433GmuVAC

