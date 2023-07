PSG: Salaire, contrat, ce que l’Arabie Saoudite propose à Mauro Icardi

Si Mauro Icardi doit rentrer à Paris, maintenant que son prêt d’une saison en Turquie, au Galatasaray s’est achevé, l’attaquant argentin ne devrait pas prolonger beaucoup plus loin l’expérience avec le PSG. Les deux parties semblent accepter l’idée de la séparation, reste à trouver le point de chute idoine au joueur de 30 ans. Ça pourrait être avec le club stambouliote puisque l’intéressé sort d’une saison plutôt probante, à 23 buts en 26 matchs. A moins qu’une offre financièrement plus juteuse ne le pousse à changer de continent.

Selon les informations venues d’Italie, l’Arabie Saoudite, le nouvel eldorado des footballeurs en quête de juteux contrats, s’intéresserait à son profil. Le club n’est pas cité, mais les conditions du bail proposé, si. Il serait question d’un contrat sur les trois prochaines saisons, jusqu’en 2026, payé 25 millions d’euros annuels. C’est ici exprimé en net, alors que Mauro Icardi approche les 7,68 millions par saison avec le Paris Saint-Germain. En brut.

Le journaliste transalpin Nicolo Schira précise sur Twitter, que le joueur privilégierait une suite en Europe, à Istanbul au Galatasaray sinon peut-être en Italie, pour un retour dans un club de Série A. Il reste une saison au contrat de Mauro Icardi avec le Paris SG, charge sera donc faite au club intéressé, de s’entendre sur une indemnité pour l’en libérer.

