PSG, Real, Liverpool: Qui recrutera la pépite Bellingham selon les bookmakers ?

Jude Bellingham, 19 ans, et l’Europe du football à ses pieds.

Il deviendra peut-être, c’est même fort possible, le nouveau footballeur le plus cher de l’histoire de la discipline. C’est qu’il est présentement valorisé à 202 millions d’euros, par l’Observatoire du football, à seulement 19 ans. Non loin des 222 millions, payés par le PSG pour Neymar. Paris est d’ailleurs cité, dans la liste (très longue) des clubs susceptibles de recruter la pépite offensive du Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Le PSG cité mais en simple outsider

Mais le club champion de France n’est pas compté comme un favori à sa signature. Chez les bookmakers anglais qui autorisent ce genre de mise, la cote du PSG dépasse les 20 contre un. Comprendre que l’hyopthèse demeure incertaine, comme avec le FC Barcelone ou les Spurs de Tottenham, dans le même ordre de cotes. Plus sûrement alors, Jude Bellingham, s’il ne reste pas en Bundesliga, au BVB cet hiver, rejoindre son Angleterre natale, à l’issue du mercato à venir.

Jude Bellingham vers l’Angleterre cet hiver ?

En ce cas, c’est Liverpool qui tient la corde, avec. une cote faible de 3 contre un. Mais les Reds ne sont pas seuls sur ce coup et le Real Madrid semble tout aussi chaud pour l’engager, donné à 4 contre un. Si ce n’est eux, alors peut-être les Blues de Chelsea et les Skyblues de Manchester City, qui suivent en embuscade, à la même cote moyenne de 7.