PSG, RC Lens: Ce que sera le classement des groupes en C1 selon les bookmakers

La Ligue des champions saison 2023-2024 débute la semaine prochaine.

C’est mardi 19 septembre que débute la nouvelle saison de la Ligue des champions. Deux clubs français sont sur la ligne de départ, leur chance d’être à l’arrivée le samedi 1er juin 2024 au stade Wembley, en Angleterre, sont inégales. Autant le PSG peut nourrir des espoirs, autant le RC Lens devra déjà s’estimer chanceux s’il passe la phase de groupes.

Les probabilités placent le RC Lens dernier de son groupe

Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais les spécialistes des cotes compilés par Football Benchmark. Les chiffres ne sont pas avantageux avec les Sang et Or. Il est en effet plus probable qu’ils terminent derniers de leur groupe B, qu’à l’une des deux premières places qualificatives. Quant à les imaginer gagner le tournoi, leurs chances ne sont que de 1%.

Le PSG dans le groupe le plus serré de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a lui meilleure appréciation, étant classé premier par les spécialistes du pari sportif sondés. Premier certes, mais ce groupe F composé de l’AC Milan, de Newcastle et du Borussia Dortmund en plus est le seul où toutes les équipes ont 40% sinon plus de chances, de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette C1. Et pour le PSG, 6% de la remporter in fine. C’est le tenant du titre, Manchester City qui a la meilleure appréciation du moment, à 33% sa victoire finale, devant le Bayern Munich (15%) et le Real Madrid (11%).