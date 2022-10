PSG : Quand le PSG signait le 1er contrat régional de son histoire

Quelques semaines après la conclusion d’un sponsor régional en Asie, le PSG annonçait, en 2015, la signature d’un partenariat avec pizza Billys, première marque sponsor du club en Europe, pour la seule Suède.

C’était il y a sept ans, quatre ans après l’entrée au capital du club du fonds souverain du Qatar. C’est en 2015, année sportivement riche pour le PSG, auteur de son premier quadruplé (trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et feu la coupe de la Ligue), que le club de la capitale a signé le tout premier sponsor régional de son histoire.

Il y a sept ans, le PSG signait ses 2 premiers sponsors régionaux

Un sponsoring ciblé pour la région asiatique, avec la marque indonésienne Garudafood, sorte de Danone national, pour sa marque d’eau minéral, Super 02. A l’époque, Frédéric Longuépée est aux manoeuvres au PSG, en tant que directeur général adjoint du Paris Saint-Germain. Le même sera quatre mois plus tard, à l’annonce cette fois, du tout premier sponsor régional du club pour l’Europe, avec la marque suédoise, pizza Billys.

Le PSG en compte toujours entre ceux qu’il affiche et d’autres plus discrets

Ce contrat s’étendra sur un an, il ne sera pas reconduit. Mais depuis, le Paris SG a fait énormément de chemin en matière de sponsoring. Cette saison 2022-2023, il revendique deux sponsors régionaux, à la page de ses partenaires officiels, que sont So Klin, marque de détergent, pour la région Afrique de l’ouest et l’autre avec AJE Group et sa marque Big Cola. Mais il en compte officiellement plus, à l’exemple de l’opérateur 1xBet, car n’ayant pas de licence en France, le club ne peut afficher sa proximité sur son territoire, sans s’exposer à un retour de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ANJ).