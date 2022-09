PSG, LOSC: 1xBet, le sponsor controversé serait en faillite

Décidément un bien étrange sponsor que l’opérateur 1xBet.

Pour un sponsor « mineur », car seulement régional puisqu’interdit sur le territoire national, la notoriété générée dépasse de loin, les possibilités d’un tel partenariat. A ceci près que l’image qui colle à 1xBet, commanditaire associé depuis l’entame de la saison au PSG et au LOSC en Ligue 1, mais aussi au FC Barcelone en Liga, est des plus controversée.

Sponsor du LOSC, du PSG ou du Barça notamment

Nous avons déjà évoqué sur Sportune, l’opérateur aux origines russes et certains des griefs qui lui sont opposés : promotion de la marque sur des sites illégaux, des marchés proposés sur des sports joués par des mineurs ou encore des combats de coqs… Le média norvégien Josimar nous apprend en plus, que la maison mère de 1xBet, le groupe 1xCorp, aurait été déclaré en faillite, après une plainte d’un groupe de joueurs qui n’aurait pas été payé.

Une faillite déclarée sur le territoire de Curaçao ?

Josimar appuie son enquête sur des documents judiciaires de la SBGK, l’association des victimes qui s’est épaissie dans le temps. 1xCorp devrait aussi plus d’un million d’euros, au gouvernement de Curaçao, où siège la société et où celle-ci aurait été mise en faillite, au mois de juin dernier. Soit avant que ne débutent les partenariats annoncés, avec le PSG d’abord, puis le LOSC en suivant. Cette faillite ne vaudrait présentement qu’en région de Curaçao, car écrit Josimar, la structure complexe de l’entreprise, rend l’analyse plus difficile à approfondir. Ne manquerait plus, pour les clubs associés, qu’ils ne soient finalement pas payés…