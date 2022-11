Budgets transferts de la Ligue 1 sur Football Manager 2023

Zoom sur les moyens attribués aux clubs de la Ligue 1 sur Football Manager 2023.

Voilà un mois environ, qu’est sorti le titre Football Manager 2023, la simulation qui plonge les gamers dans la peau d’un manager et l’univers d’un club à modeler. La difficulté n’est pas toujours la même selon les ambitions du board en place, et en fonction également du budget attribué au départ pour les transferts. En Ligue 1, ils sont assez inégaux, du PSG en tête au plus modeste, de l’AJ Auxerre.

PSG, OM, OL, LOSC, SRFC, RC Lens… Des budgets disparates en Ligue 1

Les voilà compilés ci-dessous, ils pèsent un peu plus de 180 millions cumulés ensemble, et valent une moyenne proche de 9 millions d’euros, par club. L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s’en approchent le plus, à une dizaine de millions d’euros. L’Olympique de Marseille a lui des moyens plus étriqués que ses rivaux naturels, dans la réalité des joutes sportives de la Ligue 1.

Ce ne sont pas nécessairement les plus gros clubs qui ont les budgets les plus épais

Cela peut ne pas suffire, pour recruter l’un des 100 meilleurs profils sur l’édition de Football Manger 2023, tel que nous les avons déjà observés. Rappelons que les plus grosses cylindrées ne sont pas toujours celles qui ont les plus gros budgets. Ainsi, en Europe, si le Real Madrid et Manchester City sont costauds, à 115 et 110 M€, d’autres jouent plus chiches, comme le Bayern Munich (20 M€), Manchester United (24 M€), ou l’AC Milan (19 M€).

Paris SG = 80 M€

AS Monaco = 20 M€

LOSC = 20 M€

OL = 10 M€

Rennes = 10 M€

Strasbourg = 6,5 M€

OGC Nice = 5 M€

RC Lens = 5 M€

Clermont = 4 M€

OM = 3M€

Angers SCO = 3 M€

FC Lorient = 3 M€

FC Nantes = 3M€

Brest = 2 M€

Montpellier = 2M€

Toulouse FC = 1,5 M€

Reims = 1 M€

Troyes = 1 M€

AC Ajaccio = 0,5 M€

AJ Auxerre = 0,1 M€