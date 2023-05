Les 30 clubs de foot les plus chers au monde en 2023 selon Forbes

Forbes estime la valorisation du PSG en 2023, à 3,95 milliards d’euros.

Un top 30 qui se dévalorisent légèrement d’une saison à une autre (avec une moyenne par club qui passe de 2,4 milliards d’euros à 2 milliards), mais un top 20 qui progresse de 14% et deux clubs français dans les trente ; le PSG, septième et l’OL, vingt-sixième : voilà pour les grandes lignes du palmarès des clubs de football les plus chers que vient de dévoiler le magazine économique, Forbes.

Le PSG et l’OL sont deux des clubs qui se valorisent le plus

Paris et Lyon appartiennent aux deux des trois clubs qui se valorisent le plus sur un an ; le PSG de 32%, d’ici à ce que le board de la franchise championne de France intègre de nouveaux investisseurs au capital qu’elle cherche, et l’OL, plus encore, progresse de 47% à la faveur de la reprise du club par l’homme d’affaire américain John Textor, via son fonds d’investissement Eagle Football. Au classement publié, Paris vaut désormais 3,95 milliards d’euros et Lyon, 668 millions d’euros.

Newcastle progresse, Leicester et Everton régressent

C’est Newcastle, pour autre équipe qui a changé de propriétaire, pour un très riche fonds souverain d’Arabie Saoudite, qui voit sa valeur le plus significativement augmenter en 2023, à 745 millions d’euros, tandis qu’inversement, deux autres clubs anglais accusent les baisses les plus importantes, à -16% (à 733 M€) pour Leicester (qui vient d’être relégué de Premier League), et -21% (à 698 M€), les Toffees d’Everton, qui viennent de friser la correctionnelle, en se maintenant in extremis, dans l’élite du football britannique.

A 5,7 milliards d’euros, le Real Madrid est le club le plus cher du monde

C’est enfin le Real Madrid, à 5,7 milliards d’euros, le club de football le plus cher du monde en 2023, devant Manchester United (5,6 Mrds €) qui progresse dans la hiérarchie pour désormais devancer le FC Barcelone, à 5,2 milliards d’euros.

1. Real Madrid = 6,07 milliards de dollars

2. Manchester United = 6 Mrds $

3. FC Barcelone = 5,51 Mrds $

4. Liverpool = 5,29 Mrds $

5. Manchester City = 4,99 Mrds $

6. Bayern Munich = 4,86 Mrds $

7. Paris Saint-Germain = 4,21 Mrds $

8. Chelsea = 3,21 Mrds $

9. Tottenham = 2,8 Mrds $

10. Arsenal = 2,26 Mrds $

11. Juventus = 2,16 Mrds $

12. Borussia Dortmund = 1,93 Mrds $

13. Atletico Madrid = 1,54 Mrds $

14. AC Milan = 1,4 Mrds $

15. West Ham – 1,08 Mrd $

16. Inter = 1,03 Mrd $

17. Los Angeles FC = 1 Mrd $

18. Los Angeles Galaxy = 925 M$

19. Atlanta United = 850 M$

20. Crystal Palace = 806 M$

21. New York City = 800 M$

22. Newcastle = 794 M$

23. Leicester = 781 M$

24. Aston Villa = 756 M$

25. Everton = 744 M$

26. Olympique Lyonnais = 734 M$

27. Roma = 724 M$

28. DC United = 700 M$

29. Toronto FC = 690 M$

30 Austin FC = 680 M$