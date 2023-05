Classement final de la D1 féminine vs les salaires des équipes

C’est la fin de la saison en D1 féminine.

Et à la fin c’est l’OL qui gagne. Comme souvent, pour ne pas dire toujours chez les filles, que seul le PSG parvient parfois à contrarier. Il y a une forme de logique derrière cela ; les deux équipes ont les plus gros moyens financiers et, tel que l’a montré dernièrement L’Equipe dans son enquête annuelle, les salaires moyens les plus élevés du plateau.

L’OL logique champion devant le PSG

Sur les douze équipes engagées en D1 Arkema, cette saison 2022-2023, quatre sont à l’équilibre parfait et la moitié dans un ratio de plus ou moins un point. C’est dire si l’argent a conditionné la finalité du championnat. On l’a dit devant, pour Lyon champion devant le Paris SG, comme à l’arrière, avec la relégation de Rodez, le plus petit budget du plateau qui aura cru en son destin possible, jusqu’à l’ultime levée de la saison.

Le DFCO et les Girondins sont les moins bons élèves

Comparatif du classement final de la D1 féminine vs le salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen/mois Classement salaires Classement sportif Différence Lyon 14 000 € 1 1 = Paris SG 12 000 € 2 2 = Bordeaux 3 000 € 3 7 – 4