PSG: Mbappé réclame 55 M€, ces joueurs vendus l’équivalent sur le mercato

Avec 55 millions d’euros, Kylian Mbappé pourrait reconstruire tout l’effectif du Stade Malherbe.

Le conflit qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club le PSG pourrait se jouer devant les tribunaux. Malgré l’injonction de la commission juridique de la Ligue de football professionnel à son égard, le club de la capitale n’entendrait pas payer les 55 millions d’euros que lui réclame l’attaquant, aujourd’hui au Real Madrid, au titre d’impayés sur son précédent contrat.

55 M€ que réclame Mbappé au PSG, quelle équivalence sur le mercato ?

Cinquante cinq millions d’euros, c’est une somme conséquente que Mbappé, si évidemment les obtient, pourrait peut-être les réinjecter dans les finances de son nouveau club, le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Car à ce prix ont été cédés de nombreux joueurs dans l’historique du mercato et certains profils très premium.

Les plus récents étant Dani Olmo sur qui a investi le Barça et Teun Koopmeiners, parti à la Juventus. 55 millions, c’est aussi ce qu’ont dépensé Aston Villa pour Moussa Diaby, Al-Hilal pour Rúben Neves, ou Tottenham pour Brennan Johnson, tous la même saison dernière. C’est encore l’équivalent du transfert de Ferran Torres, au Barça, d’Aaron Wan-Bissaka à Manchester United ainsi que de John Stones à Manchester City, pour le plus ancien, en 2016-2017.

Deux fois et demi environ la valorisation du SM Caen sur le marché

C’est enfin deux fois et demi environ la valorisation de tout l’effectif du Stade Malherbe de Caen sur le mercato, par la plateforme Transfermarkt.