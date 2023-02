Les primes qu’il reste à gagner en Ligue des champions

La qualification en quarts de la Ligue des champions vaut 10,6 millions d’euros.

Ce mardi 14 février, le PSG défie le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers jouent leur saison sur cette double confrontation. Au-delà, de l’aspect sportif, s’ajoute le point de vue économique. En cas de qualification pour les quarts de finale de la compétition, les Rouge et Bleu pourraient toucher une belle prime. Ce qui serait une bonne nouvelle compte tenu des finances du club de la capitale.

Le PSG touchera une prime de 10,6 M€ en cas de qualification en Ligue des Champions

Pour le PSG, l’élimination n’est pas une option. Seule la qualification pour les quarts de finale pourraient permettre aux dirigeants parisiens de retrouver le sourire. Sportivement, tout d’abord, et économiquement, ensuite. Si les Parisiens parviennent à se qualifier pour les quarts de finale, ils décrocheront 10,6 millions d’euros supplémentaires. Des primes qui augmentent au fur et à mesure de la compétition, allant jusqu’à 15,5 millions d’euros en cas de finale.

Paris a déjà gagné 87,11 millions d’euros depuis l’entame de la compétition

À ce stade de la compétition, le club de la capitale a déjà empoché la somme de 87,11 millions d’euros, bonus des droits de l’audiovisuel compris. Parmi ce total, il faut compter la prime de 9,6 millions d’euros pour la qualification en huitième de finale. la prime commune aux trente deux équipes participantes de 15,64 millions d’euros et les 13,060 millions d’euros pour leur parcours en phase de groupes, avec quatre victoires et deux nuls. Auxquelles s’ajoutent les millions d’euros provenant du coefficient UEFA du PSG, autrement dit son parcours dans cette compétition lors des dix dernières années, et les droits télé.

Les primes que pourrait toucher le PSG en Ligue des Champions

Quart de finale : 10,6 millions d’euros

Demi-finale : 12,5 millions d’euros

Finale : 15,5 millions d’euros (+4,5 millions d’euros pour le vainqueur)