PSG: Le sponsor majeur sur le maillot bientôt sur celui de Chelsea ?

Le Paris Saint-Germain et Chelsea vont-ils bientôt partager un sponsor majeur en commun ? Le club londonien n’a pas de partenaire commercial premium à l’avant de son maillot, depuis le début de cette saison 2024-2025. C’est un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions d’euros pour les Blues qui s’échinent à y remédier en multipliant les négociations.

Kaveh Solhekol, rédacteur en chef de Sky Sport évoque des discussions nouées avec plusieurs compagnies aériennes et en particulier avec Qatar Airways, la même qui s’affiche sur la tunique des joueurs du PSG, moyennant 68,5 millions d’euros annuels. Dernièrement, Qatar Airways a renforcé sa contribution avec l’UEFA en devenant le partenaire aérien de la Ligue des champions jusqu’en 2030 pour un montant annuel estimé à 80 millions d’euros.

Autrement, Qatar Airways est associé à l’Inter Milan, à la FIFA, à la Concacaf, aux Nets de Brooklyn en NBA, à la Section paloise et aux Swans de Sydney au rugby, à la Formule 1, L’ironman… La saison dernière, déjà, Chelsea a débuté son exercice sans son principal commanditaire. Il ne l’a recruté qu’au dernier jour du mois de septembre, avec la marque Infinite Athlete, engagé jusqu’au 30 juin dernier et qui n’a pas renouvelé ensuite.

Chelsea are in talks with Qatar Airways and two other major airlines about a front-of-shirt sponsorship deal.

Chelsea started the season without a main shirt sponsor after Infinite Athlete deal ran out. No Champions League has made it more difficult to find the right deal

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) September 24, 2024