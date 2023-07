Futur milliardaire ? Combien Neymar a-t-il gagné au cours de sa carrière ?

Depuis la ligne de départ, Neymar a cumulé plus de 700 millions de dollars en carrière.

Six ans après avoir quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Neymar détient toujours le record du transfert le plus cher de l’histoire du football, à 222 millions d’euros. Malgré une baisse de rendement ces dernières saisons et la montée en puissance de Vinícius Júnior, le numéro 10 reste le Brésilien le mieux rémunéré sur la scène internationale du football.

Le deuxième footballeur le mieux payé d’Europe derrière Mbappé

Avec un salaire annuel d’environ 44,1 millions d’euros, la star du Paris Saint-Germain n’est devancée que par un autre athlète en activité en Europe : son coéquipier Kylian Mbappé. Les juteux contrats qu’il a signés avec Santos, le Barça et le PSG, ainsi que les nombreux accords commerciaux avec diverses marques pour lesquels il a servi d’ambassadeur, sont la preuve que Neymar maîtrise l’art de gagner de l’argent.

Neymar a accumulé une grosse fortune depuis le début de sa carrière

Il est donc indéniable qu’il a déjà accumulé une belle fortune en près d’une décennie et demie en tant que professionnel. Mais quelle est son ampleur ? La meilleure façon d’avoir une idée de ce que son parcours sur les terrains lui a rapporté est d’analyser les listes annuelles des joueurs les mieux payés de la planète publiées chaque année par le magazine américain Forbes.

De Santos au PSG, des contrats qui sont allées croissants

Neymar figure dans les classements du magazine depuis la saison 2012-13, la dernière avant de quitter le football brésilien pour le FC Barcelone, alors qu’il était soutenu par un pool de sponsors au Santos. Selon Forbes, le milieu offensif a encaissé au total au moins 717,5 millions de dollars (645 M€). Cette somme concerne l’ensemble de ses revenus des salaires aux primes, jusqu’aux gains du sponsoring.

Plus de 600 M€ en carrière, seuls Ronaldo et Messi le devancent

Malgré le beau patrimoine construit depuis ses débuts dans le football, le Brésilien est loin du chiffre d’affaires atteint par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux plus grandes fortunes de leur génération. Selon les listes de « Forbes », le Portugais a accumulé au moins 1,225 milliard de dollars (1,1 milliards d’euros). L’Argentin, quant à lui, a gagné au minimum 1,205 milliard de dollars (1,08 Mrds€).