Endemol recrute Matuidi et Charles Villeneuve pour créer 4-3-3 Production

Blaise Matuidi et Charles Villeneuve vont collaborer ensemble, à la société 4-3-3 Production.

S’il n’est pas encore officiellement un retraité du football, Blaise Matuidi est déjà bien tourné vers l’après. Sans club depuis son départ de l’Inter Miami, l’ancien milieu du PSG et des Bleus va découvrir un autre monde de son sport, derrière la production de contenus, à proposer aux diffuseurs. Sur sa route, il va croiser un ancien président du club de la capitale, Charles Villeneuve, qui est aussi un journaliste et producteur rompu à l’univers des médias.

Quand un ex-milieu et un ex-président du PSG s’associent

Ensemble, ils se sont associés avec Endemol France, pour créer à trois la société de production 4-3-3. « Je suis devenu entrepreneur depuis plusieurs années dans divers secteurs. C’est pourquoi je suis profondément convaincu que ce projet, auquel j’ai tout de suite adhéré, me fournira l’opportunité de transmettre ma passion pour le football au plus grand nombre et de promouvoir les valeurs de générosité, d’engagement et d’altruisme auxquelles je crois », explique Blaise Matuidi, par communiqué.

Endemol veut se faire une place dans le monde du football

4-3-3 Production s’inscrit, pour Endemol, dans la même lignée que Yasuke Production, lancé en février dernier, avec le judoka Teddy Riner. Endemol France ambitionne « de devenir un acteur majeur dans la production de contenus liés au football », dixit son président, Jean-Louis Blot. On ne connait pas encore les détails sur le fond, le type ou la fréquence du contenu qui sera produit de cette association naissante.