Achetés plus du million, combien valent les NFT de Neymar un an plus tard ?

Pas la meilleure inspiration qu’a eu Neymar, à investir sur les NFT, Bored Ape Yacht Club.

L’année 2023 de Neymar démarre mal. Blessé à la cheville droite face au LOSC le 19 février dernier, l’international auriverde, qui manquera le choc face au Bayern Munich, est forfait jusqu’à la fin de la saison. En dehors des terrains, ce n’est pas la grande forme non plus pour le numéro 10 parisien, dont la valeur de ses NFT (Non Fongible Token) achetés en 2022 a fortement chuté.

La valeur des NFT achetés par Neymar, l’attaquant du PSG, a chuté

Souvenez vous, il y a tout juste un an, Neymar s’affichait sur ses réseaux sociaux, comme d’autres grands sportifs tel que Stephen Curry, avec un singe en photo de profil. L’attaquant de 31 ans s’était offert les droits de propriété de trois dessins à l’effigie de singes signés par la collection BAYC, (Bored Ape Yacht Club). Achetés plus d’un million d’euros, ses trois jetons NFT valent désormais 242 000 euros.

Neymar avait acheté deux jetons NFT en janvier et un en avril

Le natif de Mogi das Cruzes a d’abord investi aux alentours de 970 000 euros en janvier, pour deux jetons. Puis un autre, au mois d’avril, qu’il a payé près de 140 000 euros. Un an plus tard, force est de constater que ses investissements ne sont pas rentables. Bien au contraire. Il n’y a toutefois pas de quoi s’inquiéter pour la santé financière de Neymar, qui a gagné 87,5 millions d’euros estimés en 2022, en partie grâce à ses nombreux sponsors.