Steph Curry et Serena Williams visés par une plainte pour la promo des NFT Bored Ape Yacht Club

La justice américaine s’intéresse à Stephen Curry, Serena Williams et d’autres personnalités pour savoir si elles ont poussé ceux qui les suivent à investir dans la collection des NFT Bored Ape Yacht Club.

Une sacrée galère pour Serena Williams et Stephen Curry. En effet, l’ancienne tenniswoman et le basketteur des Golden State Warriors font partie des nombreuses personnalités citées dans le procès contre Yugo Labs, la société à l’origine des NFT Bored Ape Yacht Club. Un recours collectif a été déposé aux Etats Unis.

Curry et Williams accusés d’avoir contribué à augmenter artificiellement la valeur des jetons

Leur tort ? Avoir fait la publicité de NFT Bored Ape Yacht Club, qui ont perdu près de 80 % de leur valeur depuis avril dernier. En faisant la promotion de la marque NFT, les deux personnalités – parmi tant d’autres – ont participé à augmenter de manière artificielle, la valeur des jetons cryptographiques BAYC NFT et ApeCoin de Yuga Labs. En effet, Serena Williams et Stephen Curry ont contribué à alimenter le phénomène. Les deux stars sont suivies par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ainsi, en voyant leurs idoles afficher des NFT Bored Ape Yacht Club, « plusieurs milliers de gens » auraient décidé d’investir dans ces jetons cryptographiques.

37 personnes visées par cette plainte

C’est en tout cas ce que pensent les deux plaignants à l’origine de ce procès. En effet, Adam Titcher et Adonis Real estiment que Stephen Curry, Serena Williams ainsi que d’autres personnalités ont été rémunérées, afin de « promouvoir de manière trompeuse » et augmenter la valeur des produits financiers Yuga. Le basketteur et l’ancienne tenniswoman ne sont pas les seuls à être dans l’œil du cyclone. Parmi les personnalités poursuivies, on trouve le rappeur Snoop Dog ou encore le célèbre animateur Jimmy Fallon. Au total, 37 personnes sont visées par cette plainte. Reste à savoir si celle-ci a des chances d’aboutir.