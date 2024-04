PSG: A combien s’élève la fortune de la famille royale du Qatar ?

L’émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al-Thani et sa famille ont poussé le développement du sport dans le pays et l’acquisition d’actifs à l’étranger parmi lesquels le PSG, via un fonds d’investissement souverain.

La famille régnante du Qatar figure parmi les plus prospères et les plus riches du monde. Avec une histoire de règne remontant à la fondation du pays, la famille Al Thani est omniprésente dans la politique et l’économie du Qatar. Le patriarche actuel, l’Émir Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, est le quatrième fils du précédent monarque, Hamad bin Khalifa.

Un règne marqué par les investissement dans le sport notamment le PSG

Il est monté sur le trône en 2013 après l’abdication de son père. Son règne a été marqué par d’importants développements économiques et sportifs, notamment l’acquisition du Paris Saint-Germain Football Club et l’attribution à Qatar des droits d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’ancien Émir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a dirigé le Qatar de 1995 à 2013, période au cours de laquelle le pays est devenu le premier producteur de gaz naturel au monde.

Il a également été un acteur majeur dans la fondation du groupe médiatique Al Jazeera et dans les négociations entre les États-Unis et les talibans. Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned, la mère de l’Émir actuel, est une figure influente dans la philanthropie et l’éducation au Qatar. Elle a cofondé et préside la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development.

Une fortune familiale estimée à plus de 3 milliards d’euros

La fortune collective de la famille royale est estimée à environ 3,35 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros). Les investissements de la famille incluent des propriétés dans le monde entier, notamment le gratte-ciel londonien Shard, le village olympique, le grand magasin Harrods, Canary Wharf, le Chelsea Barracks et l’Empire State Building à New York. Ils détiennent également des participations dans des entreprises telles que Barclays Bank, British Airways et Volkswagen.

Le Qatar a accueilli la Coupe du Monde de football en 2022 et organisera les Jeux Asiatiques pour la deuxième fois en 2030, démontrant ainsi l’influence et les ambitions continues de la famille royale dans le domaine du sport et de la diplomatie internationale.