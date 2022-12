PSG: 5 défenseurs libres dans sept mois pour renforcer le PSG

Le PSG cherche des renforts en défense. Il s’en trouve sur le marché des joueurs bientôt libres contractuellement.

Quel hiver pour le PSG, sur le front du mercato ? Car le club champion de France, s’il a des besoins sportifs de se renforcer, ne le pourra financièrement, qu’à la condition de dégraisser, tant il accuse des pertes élevées ; jusqu’à 370 millions d’euros, au bilan de l’exercice dernier, selon L’Equipe. De fait, pour recruter, Paris devra jouer malin. En lorgnant, pourquoi pas, sur des joueurs bientôt en fin de contrat, comme va l’être à ce sujet, l’Espagnol Sergio Ramos.

Le PSG garde un oeil attentif sur Milan Skriniar

Dans la liste se trouve une piste suivie de très près par le board du PSG : l’international slovaque de l’Inter Milan, Milan Skriniar. Paris a échoué à le faire venir cet été, il pourrait retenter le coup dans l’hiver si le joueur n’est pas d’ici là prolongé. C’est toute la question pour le club intériste qui devra probablement songer à s’en séparer au prochain mercato s’il n’y parvient pas à trouver un nouveau terrain d’entente avec son joueur.

Hummels/Ramos, un champion du monde pour en remplacer un autre ?

Pour d’autres noms de la défense à suivre, il en est un au pédigrée sensiblement proche de celui de Sergio Ramos, avec son gros bagage d’expérience et ses titres, notamment d’ancien champion du monde. C’est de l’Allemand Mats Hummels dont l’on parle, présentement au Borussia Dortmund. Plus proche de nous, il y a l’ancien lyonnais, Mouctar Diakhaby, qui progresse aujourd’hui en Liga, sous le maillot de Valence. Dans un même registre, le profil d’Evan Ndicka est plus jeune et en pleine bourre depuis qu’il a quitté l’AJ Auxerre pour l’Eintracht Francfort, qui joue la Ligue des champions.

Si ce n’est Milan Skriniar, alors Stefan de Vrij ?

Enfin, parce qu’il n’y a pas que Skriniar de concerné à l’Inter Milan, le Néerlandais Stefan de Vrij devrait s’offrir un autre challenge. C’est ce qu’il se murmure à son sujet, il est notamment fait part d’un intérêt plus ou moins prononcé pour lui, des Spurs de Tottenham.