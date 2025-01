OM. Quel est le salaire de Mathys Tel au Bayern que suit l’Olympique de Marseille ?

Mathys Tel intéresse l’OM, mais son arrivée à Marseille est très hypothétique.

La quête d’un numéro 9 idoine est la même pour beaucoup de clubs de football. L’Olympique de Marseille n’y fait pas abstraction. Pensant avoir trouvé la perle rare avec Elye Wahi en début de saison, l’ex buteur du Montpellier HSC puis du RC Lens n’a pas donné pleine satisfaction. Si bien que son départ se profile vers l’Eintracht Francfort qui discute de son recrutement.

L’OM pense à Rashford et Mathys Tel

Pour le remplacer, L’Equipe évoque ce mardi un intérêt du club phocéen pour Marcus Rashford et Mathys Tel. Deux pistes bien difficiles à concrétiser, le premier par l’aspect financier de l’opération, l’autre car il devrait bénéficier d’un temps de jeu supérieur au Bayern Munich qui l’emploie, pour la deuxième moitié de la saison. Au sens strictement comptable, ce dernier semble une option plus réaliste pour l’OM.

Prolongé par le Bayern en mars dernier

D’une part car il serait question d’un prêt, sans qu’il n’y ait d’indemnité à payer sur son arrivée et parce que son contrat est plus dans la norme des moyens dont bénéficie l’Olympique de Marseille. A savoir que Mathys Tel a rejoint le Bayern Munich depuis le Stade Rennais en 2022. Et qu’il a été prolongé au printemps dernier pour cinq ans, jusqu’en 2029. D’après les estimations allemandes, son salaire avoisine depuis les 335 000 euros brut mensuels, que Marseille devrait prendre tout ou partie à sa charge dans le cadre d’un prêt. Un prêt toutefois bien hypothétique.