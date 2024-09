Prédiction du classement final en Ligue 1 selon l’Euro Club Index

Le PSG champion avec 82 points et Angers dernier à 25 ? C’est les tendances du moment à l’index ECI.

Une autre façon de se projeter au soir de la 34e et dernière journée qu’avec la méthode de l’Euro Club Index. Qui anticipe, grâce à l’index ECI (mesuré sur la base des résultats sportifs sur trois ans et de la valeur des équipes), ce que sera le classement final de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, ainsi que le nombre de points que les équipes obtiendront.

L’OM et l’AS Monaco dans un mouchoir de poche sur le podium

Les projections au lendemain de la 5e journée du championnat de France élite, placent le PSG en favori premier à sa succession pour le titre, une lutte fratricide derrière entre les voisins AS Monaco et Olympique de Marseille pour le podium et un duel à quatre et en six points, pour les places européennes restantes.

Chute à l’arrière pour le SCO d’Angers ?

A l’arrière, les prédictions de l’Euro Club Index (ECI) ne sont pas favorables au promu Angers, qui bouclerait l’exercice avec 25 points, tandis que l’ASSE aussi retrouverait la Ligue 2. Mais c’est déjà plus serré dans un match noué avec Le Havre et l’AJ Auxerre pour ne pas descendre en Ligue 2. Au mieux disputer le barrage de maintien à la fin.

Prédiction du classement final en Ligue 1 2024-25 selon l’Euro Club Index

1. Paris Saint-Germain = 82 points (chance de terminer 1er = 74,7%)

2. AS Monaco = 66 points (10,8%)

3. Olympique de Marseille = 65 (9,7%)

4. RC Lens = 57 (1,9%)

5. Lille OSC = 56 (1%)

6. Olympique Lyonnais = 56 (0,8%)

7. OGC Nice = 51 (0,4%)

8. Stade Rennais = 49 (0,3%)

9. Stade de Reims = 47 (0,2%)

10. Stade Brestois = 46 (0,1%)

11. RC Strasbourg Alsace = 40 (0%)

12. Montpellier HSC = 38 (0%)

13. FC Nantes = 37 (0%)

14. Toulouse FC = 36 (0%)

15=. AJ Auxerre = 31 (0%)

15=. Le Havre AC = 31 (0%)

17. AS Saint-Etienne = 29 (0%)

18. Angers SCO = 25 (0%)