Pourquoi le promu Nottingham Forest n’a pas de sponsor sur son maillot ?

Nottingham Forest est le seul des 5 grands championnats de première division européenne, sans sponsor majeur sur son maillot. – @Macron

Un club de Premier League sans sponsor sur le maillot, n’est-ce pas là une aberration ? Clairement peut-on s’en étonner, alors que le championnat élite du foot anglais est le plus suivi au monde. Et de fait courtisé des annonceurs. Oui mais voilà, promu à ce niveau, le club de Nottingham Forest évolue depuis l’entame de cette saison 2022-2023, sans partenaire majeur sur la tunique.

Boxt voulait payer plus mais pas assez pour Nottingham Forest

Et ce n’est pas faute de proposition car Boxt, une marque spécialiste des l’entretien et de l’installation de chaudières, avait dans l’intention de poursuivre son parrainage, au-delà du terme du précédent contrat, au 30 juin dernier. La marque était même prête à augmenter son investissement pour occuper l’espace à l’avant des maillots, à plus du million d’euros investi jusqu’alors.

Un espace à l’avant des maillots facturé 10 millions de livres

Selon le Nottingham Post, « une offre de plusieurs millions de livres » a été refusée par la direction du club. Sans rancune, Boxt a publié un communiqué remerciant les Reds pour la collaboration. Dans le même temps, le board du club se serait mis en tête de trouver un autre commanditaire. Mais à un tarif qui effraie les candidats, puisque selon Sportcal, il réclamerait pas moins de 10 millions de livres annuelles (11,2 M€), pour libérer l’espace. C’est plus que la moitié des deals de sponsoring maillots des clubs de la Premier League, dont certains comme Aston Villa, Newcastle ou West Ham.

Une saison complète sans commanditaire premium ?

Mais plus le temps avance, moins Nottingham Forest a des chances de décrocher le contrat visé. D’une part car six journées se sont déjà disputées et que le club est présentement avant-dernier. Et parce que l’équipe n’aura qu’une poignée de matchs diffusés en premium sur les écrans télévisés. Mais le club n’en démord pas, quitte à boucler toute la saison sans marque payante à l’avant des tuniques des joueurs.