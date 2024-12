Pogba, Navas, Ramos… Le onze ultra solide des chômeurs sur ce mercato

Des internationaux sur toutes les lignes de ce onze des joueurs qui sont sans contrat.

Certes, il est vieillissant avec une moyenne de 33 ans et demi et dix des onze éléments qui le composent qui ont passé la trentaine ; seule Dele Alli à la mène ne les a pas encore (28 ans, contre 38 à Sergio Ramos, le plus âgé). Mais ce collectif ci-dessous est bourré, à la fois de talents, de titres et conséquemment d’expérience de toutes les compétitions possibles qu’offre le football.

Un collectif certes vieillissants mais au palmarès au moins aussi énorme que le talent

Il a la particularité de n’inclure que des joueurs qui sont présentement sans contrat, à quelques jours de l’ouverture du mercato de l’hiver, traditionnellement programmé sur le mois de janvier. Eux sont libres de s’engager à n’importe quel moment et pour n’importe quel club. Seul le cas Pogba est différent, car le milieu champion du monde avec les Bleus en 2018, a résilié d’un commun accord son contrat avec la Juventus au début de ce mois de décembre. Mais il purge une sanction pour un contrôle positif à la testostérone et ne pourra de fait rejouer, avant le mois de mars.

Le cas particulier de Pogba et les plus écornés de Dele Alli ou Ben Yedder

Avec lui, ce onze des type des chômeurs du football inclus quatre autres joueurs français et quasiment tous dans cette équipe sont passés par la Ligue 1. A l’exception de l’ex-enfant prodige du foot anglais, Dele Alli, qui s’est perdu en route sans véritablement tenir toutes les promesses placées en lui. Il n’est peut-être pas trop tard pour cela, mais il traîne aux yeux des clubs, une réputation parfois sulfureuse. Comme d’ailleurs peut l’être Wissam Ben Yedder, récemment condamné à deux ans de prison avec sursis dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle. A 34 ans, cela sonne pourrait sonner le glas de sa carrière de footballeur professionnel.

Le onze des chômeurs sur ce mercato