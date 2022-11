Où va désormais signer Cristiano Ronaldo selon les bookmakers ?

C’en est désormais définitivement fini, de l’histoire liant Cristiano Ronaldo à Manchester United et la brutalité de la séparation est à la hauteur de la déception mutuelle. Finalement triste. Le club mancunien a officialisé une rupture « mutuelle » à effet immédiat, tandis que le joueur est actuellement au Mondial au Qatar, avec sa sélection du Portugal. Tout juste reviendra-t-il vider son casier.

Peut-être restera-t-il en Angleterre, c’est une solution envisagée pour son futur, par les bookmakers britanniques. Chelsea est la meilleure option, qui vaut une cote moyenne de 3,5 contre un. C’est une piste solide, à peine moins que l’hypothèse de son retour aux sources portugaise, sous le maillot du Sporting Lisbonne. C’est présentement l’idée la plus sûre, à la cote de 2.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

