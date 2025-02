PSG. Nouveau bolide à 200 000€ pour Bradley Barcola

Bradley Barcola a débuté l’année avec une nouvelle voiture.

A nouvelle année, nouvelle automobile pour Bradley Barcola. Depuis la rentrée, l’attaquant du Paris SG circule à bord d’une superbe Mercedes AMG GT, une sportive allemande poussée par un moteur V8 bi-turbo, qui développe 577 chevaux. L’attestent les images partagées sur les réseaux sociaux les jours de ses entraînements avec le Paris SG.

Une Mercedes AMG après une Aston Martin Vantage

L’attaquant international français a donc troqué son Aston Martin Vantage du début de cette saison 2024-2025, pour ce modèle allemand, d’une couleur grise plus sobre que le vert de sa précédente version anglaise. Il a aussi gagné en performances à cette occasion, sa nouvelle Mercedes AMG GT justifiant de caractéristiques bestiales : un à 100 km/h englouti en 3,2 secondes et une vitesse de pointe qui taquine les 315 km/h.

L’attaquant du PSG fidèle à un certain type d’automobile

Forcément, ce bolide à un prix élevé, qui flirte plus ou moins avec les 200 000 euros selon la version et les options choisies. C’est un peu plus que l’estimation de la précédente Aston Martin, dont on ignore s’il a gardé ou s’il a rendu les clés.