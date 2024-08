PSG: Un nouveau bolide stylé pour Bradley Barcola

Une belle italienne pour Bradley Barcola.

A nouvelle saison sportive, nouveau bolide personnel pour Bradley Barcola. L’attaquant international français, récemment présent en Allemagne avec les Bleus à l’Euro, a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’attaquant de 21 ans de pointer à bord d’un nouveau véhicule.

Barcola retrouve le PSG à bord d’une Aston Martin

C’est une Aston Martin, une marque si chère au plus légendaire des espions au cinéma, un certain James Bond 007. A cette différence près qu’autant le héros britannique affectionne les versions plus « old school », notamment la DB5, autant pour Bradley Barcola c’est un modèle plus contemporain et sportif que l’Aston Martin Vantage.

Un séduisant vert bouteille pour couleur du bolide

Elle avoisine les 150 000 euros à l’achat, plus ou moins selon la version et les options choisies. Puissante, son moteur est un V8 qui autorise au conducteur d’atteindre le 0 à 100 km/h en près de 3,7 secondes. Celle de Barcola se distingue aussi par sa couleur vert bouteille, des plus séduisantes.