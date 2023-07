OM: Valorisation, salaire, contrat, les chiffres de Lemar sur le mercato

Retour en France et en Ligue 1 pour Thomas Lemar ?

L’Olympique de Marseille accélère son recrutement estival et garde un oeil très attentif du côté de Madrid et du club de l’Atlético. Car après avoir enrôlé Geoffrey Kondogbia au milieu, puis le latéral Renan Lodi, le club phocéen pense à Thomas Lemar, selon une information de Foot Mercato. Le champion du monde 2018 n’est pas le premier choix du coach Diego Simeone, à 27 ans il pourrait être tenté par une nouvelle expérience.

Après Kondogbia et Lodi, Lemar à l’OM ?

Seulement Foot Mercato avance la somme de 20 millions d’euros pour réussir à engager l’ailier international français, une somme conséquente pour un OM déjà bien dépensier et par ailleurs tenu de respecter scrupuleusement les règles du fair-play financier, car l’UEFA l’avait dans son viseur il y a peu encore. Vingt millions, c’est sensiblement l’estimation que donne à son sujet la plateforme Transfermarkt (22 M€), pour les quatre ans qu’il reste à son contrat.

Prolongé il y a un an jusqu’en 2027

Thomas Lemar en effet prolongé de cinq ans de plus il y a un an jour pour jour, jusqu’en 2027. Cela fait donc quelques années à racheter, qui valent un peu moins du côté de l’Observatoire du football ; jusqu’à 15 millions d’euros, sur ce mercato. Jusqu’alors payé l’équivalent de plus du demi-million d’euros brut mensuels, le joueur a réduit ses émoluments en prolongeant, près de moitié moindre selon L’Equipe.