OM: Une ancienne du Losc pour renforcer la cellule sponsoring du club

Une recrue pour l’OM, dans le secteur de l’administratif.

Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, l’OM poursuit son changement d’organigramme opéré depuis le début de l’année. Après les départs successifs dans la cellule marketing et des partenariats de Guillaume Pellan, Baptiste Le Normand, et Jérémy Stroh, qui a rejoint le RC Strasbourg, cette fois-ci l’actualité du club se porte sur une arrivée. L’Olympique de Marseille renforce en effet sa cellule sponsoring, avec la venue de Mathilde Gettliffe en provenance du Losc.

Mathilde Gettliffe débarque au sein de la cellule sponsoring de l’OM

Comme elle l’a affirmé ce lundi sur son compte Linkedin, d’après une information lue ce mardi matin sur Le Café du Sport Business , Mathilde Gettliffe rejoint le club phocéen et entame une nouvelle aventure avec les Olympiens. « Après plus d’une saison et demie passée au LOSC et 5 ans chez Sportfive, je suis ravie de rejoindre l’équipe partenariats de l’Olympique de Marseille ! », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Mathilde Gettliffe a également travaillé à la LFP

Elle ne sera pas chargée uniquement du sponsoring de l’équipe première masculine. « Je vais également m’occuper du développement des partenariats sur l’équipe féminine, la formation et les différents programmes structurants et impactant de l’OM », ajoute-t-elle dans son message. Comme elle l’indique sur son compte Linkedin, Mathilde Gettliffe, qui a également été chargée de projet commercial pour la Ligue de Football Professionnel de 2017 à 2018, occupe désormais le poste de Partnership Sales Manager à l’Olympique de Marseille.