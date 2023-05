OM: Un cadre de la cellule marketing quitte le club pour le RC Strasbourg

Jérémy Stroh quitte l’OM et son Orange Vélodrome, où il reviendra en tant qu’adversaire du club, sous les couleurs de Strasbourg.

Autant les mouvements de joueurs ou d’entraîneurs sont chose fréquente dans le footballeur, autant dans le secteur administratif, c’est plus rare et probablement inédit à l’Olympique de Marseille, que la vague de départ opérée en interne, depuis le début de l’année civile. Rien qu’u mois de mars, l’ont quitté, pour le seul secteur du marketing, l’ex-directeur du secteur, Guillaume Pellan, suivi du chargé des partenariats, Baptiste Le Normand.

Des départs en cascade dans l’administratif de l’OM

Cette semaine, Jérémy Stroh annonce à son tour, un changement de vie professionnelle, après 10 ans passés au service du club phocéen. Celui qui occupait le poste de Partnerships Activation Manager de l’Olympique de Marseille, écrit sur sa page Linkedin : « C’est dans cette ville et ce club extraordinaires que je me suis construit professionnellement mais aussi personnellement. Je suis fier d’avoir pu essayer de participer au rayonnement du plus grand club français en accompagnant et en conseillant, du mieux que possible, les partenaires de l’OM. »

Un « retour aux sources » au RC Strasbourg pour Jérémy Stroh

Et Jérémy Stroh de préciser son futur ailleurs qu’à Marseille, mais toujours dans le football et sa Ligue 1. « Je ne quitte pas pour autant le monde du football et c’est désormais en tant qu’adversaire que je retournerai à l’Orange Vélodrome ! Il s’agit pour moi d’un retour aux sources puisque je vais rejoindre les équipes de Christophe Frappy au Racing Club de Strasbourg Alsace en tant que responsable servicing à partir de juillet prochain. » Une nouvelle saison sportive qui va donc débuter pour lui aussi, en même temps que celle de son nouveau club. Et de l’ancien…