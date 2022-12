OM: Le directeur marketing officialise son départ

Guillaume Pellan quitte ses fonction à l’OM, pour une « industrie complètement différente ». @GuiPellan/Linkedin

Quasiment cinq ans pile après son arrivée, qu’il rapporte lui même au mois de décembre 2017, Gui (Guillaume) Pellan annonce sur le réseau social Linkedin, son départ de l’Olympique de Marseille. Il occupait la direction marketing du club phocéen et va rejoindre en janvier « une industrie complètement différente ». Gui Pellan ne part pas fâché de l’OM, il évoque « 5 ans de bons souvenirs avec beaucoup plus de hauts que de bas », et remercie sa dernière direction en place : Pablo Longoria, Pedro Iriondo ou Stéphane Tessier.

Après cinq ans à l’OM, Gui Pellan officialise son départ

Gui Pellan revendique dans son post son bilan sur cinq ans, entre rénovation des médias et réseaux sociaux du club, la promotion de l’OM sur ces supports de diffusion ou encore la mise en place d’une plateforme de marque de Marseille, à « Planète mars » qui colle aux campagnes de communications initiées par le club. « Ce fut un voyage sauvage mais enrichissant », écrit Gui Pellan pour résumé de son expérience phocéenne.

Ce dernier est arrivé à l’Olympique de Marseille pour opérer dans la distribution, avant de monter en grade jusqu’à la direction marketing dont il a pris la tête, au mois de mars dernier.