OM: Encore un départ de la cellule marketing

A l’OM, le mercato fonctionne aussi dans la partie opérationnelle du club.

Presque quatre mois, jour pour jour, après celui du désormais ex-directeur marketing de l’OM Guillaume Pellan, un autre s’officialise, en la personne de Baptiste Le Normand, jusqu’alors en charge du marketing et des partenariats, pour le compte du club phocéen. Son départ est le troisième en mars, après le directeur juridique Alexandre Mialhe, la responsable des hospitalités, Manon Jacquot. Avec l’ex-directeur général, Laurent Colette et de la communication, Jacques Cardoze, Baptiste Le Normand est plus largement le sixième, au moins, à quitter l’administratif de l’Olympique de Marseille, au cours des derniers mois.

Baptiste Le Normand quitte l’OM

C’est à travers un long message sur Linkedin, où il a tenu à remercier l’ensemble des personnes avec lesquelles il a travaillé au cours de toutes ces années, que Baptiste Le Normand a annoncé son départ. “Après 4 années intenses et inoubliables à l’Olympique de Marseille, ponctuées par de très belles réussites commerciales et par une structuration profonde de l’offre sponsoring, contribuant à l’atteinte de revenus sponsoring records pour le Club, j’ai décidé de démarrer une nouvelle aventure !”.

Le deuxième départ dans la cellule marketing

Au club depuis janvier 2019, tout d’abord en tant que responsable des ventes et des partenariats, avant de devenir, avant d’intégrer en juillet 2021, la direction du marketing et partenariats, Baptiste Le Normand a notamment, tel qu’il l’écrit sur son compte Linkedin, contribué à la signature du contrat avec Uber Eats, permettant au club phocéen d’avoir ce sponsor sur le maillot durant quelques saisons. Dans la missive qui accompagne son départ, il ne dit pas quelle suite il va donner à sa carrière.