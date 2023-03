OM: Le directeur juridique quitte à son tour l’OM

Un nouveau cadre dirigeant de l’OM vient de quitter ses fonctions.

Habitué à la valse des entraîneurs, ou des marchés des transferts animés avec des joueurs quittant le Vieux Port les uns après les autres, l’OM connaît, cette fois-ci, un profond changement au sein de son organigramme. Depuis le début de l’année 2023, le directeur de la communication, Jacques Cardoze, et le directeur général Laurent Colette, ont quitté le club phocéen. Cette fois-ci, c’est au tour d’Alexandre Mialhe, désormais ancien secrétaire général et directeur général du club, de quitter ses fonctions.

Alexandre Mialhe quitte l’OM

Son départ n’est pas surprenant, puisque la presse s’en fait l’écho depuis plusieurs mois. Néanmoins, il est désormais officiel, annoncé par l’OM ce mercredi via un communiqué. “Alexandre Mialhe, Secrétaire Général de l’Olympique de Marseille, souhaite se consacrer à de nouveaux projets professionnels”, écrit le club phocéen. Avant de poursuivre : “Arrivé au sein du Club il y a près de 19 ans. L’Olympique de Marseille le remercie pour son engagement et son professionnalisme tout au long de ces années au service du Club et lui adresse tous ses vœux de réussite.”

L’OM doit faire des économies dans le secteur non sportif

Ces départs multiples s’expliquent, entre autres, par la volonté de Frank McCourt d’économiser 19 millions d’euros dans le secteur non sportif. Le président de l’OM a missionné Pablo Longoria de trouver des solutions pour faire des économies. Parmi les trois directeurs partis en ce début d’année 2023, Alexandre Mialhe est de loin celui qui est resté le plus longtemps à l’OM, avec près de deux décennies passées au sein du club. Tandis que l’aventure aura duré 5 ans pour Laurent Colette, et moins de deux pour Jacques Cardoze.