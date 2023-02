Après l’OM, le nouveau point de chute de Jacques Cardoze

C’est officiel, Jacques Cardoze est de retour dans le monde des médias et du journalisme.

Une nouvelle aventure débute pour Jacques Cardoze. Un peu plus d’un mois après son départ de l’OM en tant que directeur de la communication, il reprend déjà du service, en revenant, cette fois-ci, à ce qu’il a fait durant la majeure partie de sa carrière : du journalisme. Cardoze est désormais à la tête de l’agence TV Presse, au sein de la société de productions StudioFact Media Group, comme nous le rapporte Le Parisien.

Après l’OM, Jacques Cardoze prend la tête de StudioFact

Une information confirmée par le principal intéressé, non pas par voie de presse, mais via son compte Twitter, quelques minutes après la publication de l’information par le quotidien. “Une page se tourne. Très heureux d’écrire une nouvelle histoire et de rejoindre StudioFact. Merci à Roxane Rouas (cofondatrice de Studio Fact, ndlr) et Jacques Aragones (cofondateur de StudioFact, ndlr) pour leur confiance. À très vite !” a-t-il sobrement tweeté.

Une page de tourne. Très heureux d’écrire une nouvelle histoire et de rejoindre @StudioFactOff. Merci à @RoxaneRouas et @JacquesAragones pour leur confiance. À très vite ! https://t.co/IZcj1vChQm — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) February 5, 2023

Jacques Cardoze est resté un an et demi à l’OM

En juin 2021, après plusieurs années passées à France Télévisions, où il a été pêle mêle : correspondant au Royaume Uni, grand reporter, présentateur et rédacteur en chef du magazine “Complément d’Enquete”, Jacques Cardoze rejoint l’OM en tant que directeur de la communication du club. Un an et demi après son arrivée, celui qui s’attendait, dès sa venue, “à prendre les coups” a quitté le club phocéen en décembre 2022.