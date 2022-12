OM: Un nouveau flagship pour l’OM au Vélodrome

Puma a repensé l’espace dédié aux supporters de l’OM, au pied des escaliers menants jusqu’au stade Vélodrome.

Un mois de travaux pour faire peau neuve et rénover l’espace, pour optimiser l’expérience des supporters, qui franchiront les portes. Puma, partenaire majeur de l’OM s’y est employé, puisque la marque allemande a la gestion des trois espaces commerciaux du club, dans la ville de Marseille. Et celui au pied du stade Vélodrome vient donc d’être repensé.

Puma a repensé le store officiel de l’OM au Vélodrome

C’est jeudi soir que les parties prenantes de ce projet, avec certains joueurs en visite (à l’exception évidemment notable des deux finalistes au Qatar, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout), ont inauguré ce nouveau flagship où se vendent les produits estampillés, Olympique de Marseille. Au programme des futurs visiteurs, une entrée immersive dans l’ambiance du stade, l’espace central des caisses et flocages, le récit du palmarès du club, les linéaires des produits et une zone dédiée au test de précision aux tirs, pour celles et ceux désireux de s’y essayer.

Une club où le produit du merchandising n’est pas anecdotique

Sponsor technique de l’Olympique de Marseille depuis 2018, Puma s’est inscrit dans la durée il y a un an tout pile, en prolongeant jusqu’en 2028 le contrat de partenariat. Au club d’Alexis Sanchez, le merchandising est une source de revenus qui pèse sur le chiffre d’affaire, à la faveur de la passion en nombre, de ses supporters.