OM: Un avion « Allez l’OM » aux couleurs de l’Olympique de Marseille

L’avion cargo de CMA CGM passe aux couleurs de l’Olympique de Marseille.

Effectif depuis ce samedi 1er juillet, le partenariat majeur noué entre l’OM et la société maritime marseillaise, CMA CGM, débute en grande pompe et de façon plutôt singulière. Non content de la visibilité offerte par la présence du logo à l’avant des maillots des joueurs du nouvel entraîneur Marcelino, CMA CGM déploie la collaboration dans les airs, par l’habillage de son cargo aux couleurs du club phocéen.

Un avion cargo estampillé « Allez l’OM »

« Hisser haut nos valeurs communes. Notre avion CMA CGM air cargo arbore lui aussi fièrement les couleurs de l’OM. Un symbole audacieux où l’aviation rencontre le football, manifestant notre fierté et notre soutien. Allez l’OM », écrit le groupe sur les réseaux sociaux. L’avion floqué d’un énorme « Allez l’OM » sur la carlingue – l’OM étant symbolisé par le logo du club -, ne devrait pas passer inaperçu, partout où il passera.

CMA CGM nouveau sponsor majeur sur le maillot

Ce n’est pas quelque chose d’inédit pour les équipes françaises. En son temps, alors associé à Emirates, le PSG avait eu de pareilles considérations de la part de la compagnie aérienne. L’Olympique de Marseille et CMA CGM ont signé ensemble un contrat de sponsoring de deux ans qui prévoit de la visibilité sur les LED et les écrans au Vélodrome, au centre d’entraînement et sur le campus OM, en plus de la présence sur les maillots.